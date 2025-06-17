Afyonkarahisar Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zirvedekiler" Ödül Töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, akademik başarıdan spora, sanattan sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda üstün başarı gösteren 180 öğrenci ödüllerini aldı. Öğrenciler, ödüllerini Vali Yiğitbaşı’nın elinden almanın gururunu yaşadı. Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, "Her öğrencimizin başarısı sadece kendisi için değil, ailesi ve tüm Afyonkarahisar için büyük bir gurur kaynağıdır. Sayın Valimize eğitime ve gençlerimize verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ödül töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve kokteyl programı ile sona erdi.