Afyonkarahisar’da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci; "Spor sadece bir fiziksel aktivite değil; aynı zamanda gençlerimizin kişisel gelişimlerini destekleyen, özgüvenlerini artıran, liderlik becerilerini geliştiren ve toplum bilinci kazandıran önemli bir alandır. Gençlerimize, erken yaşlarda yeteneklerini keşfetme fırsatı sunmak, onları doğru branşlarla tanıştırmak ve sporla ilgili hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak yanında psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı İş Birliği Protokolü çerçevesinde ilimiz genelinde ilkokul 3. sınıf öğrencilerimize yönelik yapılan yetenek taramalarına devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.