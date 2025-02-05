Afyonkarahisar’da silahlı terör örgütüne üye olması suçundan aranan kadın şahıs jandarmanın çalışması ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan E.K. isimli kadın şahıs Sülümenli’de yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.