Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı operasyonda 2 şahsı gözaltına alırken farklı türlerde de materyal ele geçirdi.

Tamamlandığından Afyonkarahisar’ın ikinci fen lisesi olacak Tamamlandığından Afyonkarahisar’ın ikinci fen lisesi olacak

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından 2 farklı noktaya operasyon yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda, 6 adet tuşlu telefon, 2 adet box cihazı, bin 250 adet soket, 72 adet şarj kablosu, 27 adet hoparlör, 15 adet müzik çalar, 5 adet elektronik tamir cihazı, 1 adet jeneratör, 1 adet sanayi tipi hilti, 29 adet sanayi tipi havalı tabanca, 4 adet matkap, 3 adet BT kulaklık, 2 adet şarjlı set takımı, 2 adet motorlu testere ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yapılan 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: iha