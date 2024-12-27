Afyonkarahisar’da hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracı olmak, yer temin etmek suçundan 7 yıl 11 ay 21 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracı olmak veya yer temin etmek suçundan 7 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs ekipler tarafından Sandıklı’da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.