Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü’nün eğitim ve sağlık kampüsleri olarak iki bölgeye ayrılmasının ardından başlatılan ’kartlı geçiş sistemi’ uygulaması öğrencilerin beğenisini topladı. Sitem dahilinde araç ve motosiklet ile girişler için önümüzdeki günlerde uygulanacak fiyatların ise yeniden görüşülerek revize edileceği öğrenildi.

ADÜ’de ’Akıllı Kampüs’ uygulamasının temel unsurları arasında yer alan öğrenci ve çalışanların kampüs yaşam kalitesini artırmak ve güvenliğini sağlama fonksiyonlarına yönelik sorumlulukların yerine getirilmesi adına yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ’Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kampüs Ayırma Duvarı ve Altyapı Çalışmaları’ kapsamında kampüs eğitim ve sağlık olarak ikiye ayrıldı ve güvenlik noktaları belirlenip, kapı geçiş sistemleri altyapı çalışmaları, aydınlatma ve kamera sistemleri ile kampüs emniyete alınarak kampüs giriş ve çıkışlarının denetiminde güvenliğin artırılması sağlandı. ‘Güvenli Kampüs’ kapsamında başlatılan çalışmalar tamamlanarak bin 310 metre uzunluğunda güvenlik seti ile kampüs daha düzenli hale getirildi. Üniversite Hastanesi sınırından başlayan güvenlik seti sayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Berin Menderes KYK Kız Yurdu’nun da içinde bulunduğu alan Eğitim Kampüsü içerisinde kalırken, ADÜ Hastanesi ve inşası devam etmekte olan Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Kampüsü içerisinde yer aldı.

ADÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinesinde tamamlanan güvenlik seti ile birlikte kampüs içi yeni giriş çıkış noktaları belirlendi. Tıp Fakültesi ve Merkezi Sınıflar arası ile kampüs dışında yapılan yeni KYK erkek yurdunun olduğu bölgeye yeni güvenlik noktaları eklenerek, toplam iki güvenlik noktası böylelikle dörde yükseltildi.

Öğrenciler, akademik ve idari personel için giriş ve çıkış işlemlerini daha güvenli ve hızlı hale getirilmesinin hedeflendiği ’kartlı geçiş sistemi’ uygulaması ADÜ’de başladı. Kampüs girişlerinde uygulanan kartlı geçiş sistemi, kimlik kartları ve pasaport ile çalışıyor. Motosiklet ya da araçlarıyla Eğitim Kampüsü’ne giriş yapacak öğrenciler, çipli kimlikleri, öğrenci kimlik kartları, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) üzerinden oluşturulan dijital kimlikleri ya da pasaportlarını göstererek giriş yapabiliyor. Kartlı geçiş sistemi ile yetkilendirilmemiş kişilerin kampüs ve binalara erişimi engellenirken giriş-çıkış işlemlerinin hızlanması ve güvenlik kontrollerinin daha pratik hale gelmesi için sistem üzerinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öğrenciler uygulamayı olumlu buldu

Gerçekleştirilen yeni uygulama ile ADÜ merkez kampüsünün daha güvenli hale geldiğini belirten üniversite öğrencilerinden Büşranur Bozoğlu, "Bence bu uygulama çok iyi oldu, üniversitemiz daha güvenlikli hale geldi. Hastaneyle birleşik olduğu için giren çıkan pek belli olmuyordu" diye konuştu. Muhammed Hilmi Erdal ise, "3 senedir Aydın’dayım ve ADÜ’de inşaat mühendisliği okuyorum. Girişlerdeki turnike uygulaması sayesinde giriş çıkışlar daha kontrollü hale geldi. Öğrenci ve kimlik kartlarımızla giriş yapabiliyoruz bu güzel oldu" ifadelerini kullandı.

"Ücretli geçiş sistemi önümüzdeki günlerde devreye girecek"

Adnan menderes Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 08 Ocak günü 2025/1 nolu kararı ile ’yapılan iş veya hizmetler karşılığı’nda okula motosiklet veya araç ile giriş yapan öğrenci, akademisyen ve idarecilerden hizmet bedeli alınması kararlaştırıldı. İlgili karar gereğince idari ve akademik personelden yıllık 500 TL, öğrencilerden ise 750 TL ücret alınması yönünde karar alındı. ADÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Bertan Akyol’un imzasını taşıyan ücretlendirme kararında, öğrencilerden maaşlı personelden daha fazla ücret alınacak olması dikkat çekti. Eleştirileri dikkate alan ADÜ Yönetimi, ilgili kararı tekrar gözden geçireceklerini belirtti.