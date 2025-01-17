Ayvalık’ta, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne heyecanlarını ilçe protokolüyle birlikte yaşadı. Sömestre tatili öncesinde düzenlenen karne dağıtım töreni Necmi Komili İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti.

Törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın katıldı. Sınıfları ziyaret eden Başkan Mesut Ergin, öğrencilere karnelerini dağıttı, ikinci yarıyıl için bol kitap okumalarını önerdi.

Başkan Mesut Ergin, öğrencilerle sohbet etti, onların heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Belediye Başkan Mesut Ergin, “Biliyorsunuz zorlu bir dönemden geçiyorsunuz, zorlu ilk geçen ilk dönemden sonra iyice dinlenin ikinci yarıyılda daha da çok çalışmanız gerekiyor, tatilde bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin. Yarı yıl tatili başladı, çok yoruldunuz biliyoruz, tatilde dinlenin, gezin, oynayın ve bol bol da kitap okuyun diye kütüphanelerimiz hizmetinizde. Mahalleevlerimizdeki ve gençlik merkezlerimizdeki etkinliklere ve kurslara da katılmayı unutmayın” dedi.