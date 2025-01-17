Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yarı yıl tatilinin öğrenciler için dinlenme, eğitim çalışanları için yenilenme, yöneticiler için ise sorunların tespiti ve çözümü anlamında önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Antalya’da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk yarısını tamamlayan 500 bin 164 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran, ilk dönemin sona erdiğini ve öğrencilerin çalışmalarının karşılığını aldığını ifade ederek, “Antalya’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci yarısını başarıyla tamamladık. Yarıyıl tatili, öğrencilerimize dinlenme, yenilenme ve bir sonraki döneme hazırlık yapma fırsatı sunacak önemli bir süreçtir. Öğrencilerin bu süreyi hem eğlenceli hem de verimli bir şekilde değerlendirmesini diliyorum” dedi.

“Personel ihtiyacı giderilmeli”

Eğitim-Bir-Sen’in 62. Başkanlar Kurulu toplantısında eğitim çalışanlarının talepleri ve çözüm önerilerinin ele alındığını belirten Miran, eğitim kurumlarında temizlik ve güvenlik hizmetlerinin aksamaması için yardımcı personel ihtiyacının acilen giderilmesi gerektiğini ifade etti. Öğretmen açığının, kadrolu istihdam yoluyla tamamen kapatılması gerektiğini vurgulayan Miran, öğretmenlerin yer değişikliği haklarını düzenleyecek ve bölgeler arasında adil bir dağılımı sağlayacak bir sistemin kurulmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlerin sürekliliğini sağlamak için teşvik edici önlemlerin alınması ve ilave tazminat ödenmesi gerektiğini dile getirdi.

Miran, eğitim yönetimindeki temel sorunun, yönetici seçme ve atama süreçlerinde belirsiz ve uzun vadeli bir perspektifin eksikliği olduğunu belirterek, eğitim kurumu yöneticiliğinin ikincil görev kapsamından çıkarılarak kadrolu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Yönetici atamalarında liyakat, uzmanlık ve yeterlilik esas alınarak kalıcı bir modelin inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Miran, depremden etkilenen illerde eğitim çalışanlarının konut ihtiyacının ve eğitim kurumlarının yeniden inşa edilmesinin öncelik taşıdığını kaydetti. Ayrıca mevcut altyapıların güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Şube müdürleri ve şeflerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Miran, rotasyondan kaynaklanan sorunların çözüme kavuşturulmasını istedi. Öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Miran, geçmiş hizmet sürelerinin dikkate alınarak eksikliklerin ivedilikle giderilmesi gerektiğini, ayrıca ünvana dayalı tazminat oranlarının emekliliğe yansıtılmasının eğitim çalışanlarının haklı bir beklentisi olduğunu belirtti. Yılın ikinci yarısında bu konuların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Miran, yetkililere çağrıda bulundu.