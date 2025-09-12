Adıyaman’da, Filistin ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş için çok sayıda vatandaş, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplandı. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlarla Demokrasi Parkı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonrası grup adına açıklama yapan Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, Gazze’de yaşananların artık bir savaş değil, çağın gözler önünde işlenen en çıplak soykırımı olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın ardından grup bir süre slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.