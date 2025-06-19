Adıyaman Jandarması, uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu yaptı.Bir şahsın evinde 400 gram esrar, 10 kenevir ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu.ADIYAMAN (İGFA) -Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda O.D. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 400 gram kubar esrar, 10 kök kenevir bitkisi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanırken, jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonlarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.