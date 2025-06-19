Kayseri Valiliği tarafından hayata Geçirilen ERVA Spor Okulları’nın 54.’sü olan DSİ ERVA Spor Okulu düzenlenen tören ile açıldı.

DSİ ERVA Spor Okulu’nun açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin, protokol üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Törende ERVA Spor Okulu öğrencileri tarafından protokole ve katılımcılara gösteriler yapıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "54. ERVA Spor Okulu’nu açıyoruz. DSİ’yi tebrik ediyorum. Hep beraber buradan şampiyonlar çıkarmamız lazım. 54. okul burası. Kolay olmadı ama keyifli bir yolculukla 54’e geldik. İnşallah önümüzdeki haftada 55,56 ve 57 de açılacak gibi görünüyor. Bugün 15 bin sayı verdik. 15 bin kişilik bir ERVA var. Kalpleri vatan sevgisi ile atan, ay yıldızlı bayrağı gördüğü zaman kalbi titreyen, ailelerine saygılı, memleketi her şeyin üzerinde gören 15 bin kişilik ERVA var. ERVA valiliğin değil. Gençlik Spor Müdürlüğü’nün değil. ERVA koskoca 1,5 milyonluk Kayseri’nin kendi projesi oldu. Kendi içinden çıktı ve çığ gibi büyüyor. Bütün dünya mazlumları Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek yardımları bekliyor. İşte bütün dünyanın beklediği Türk gençliği ancak spor salonlarında, ilim yuvalarında kendilerini bekleyen geleceğe emin adımlarda yürüyebilir. Sizlerin yeri spor okullarıdır. ERVA’ya şeref meselem dedim, namus meselem dedim. Bir sürü ERVA gönüllüleri var. Artık diyorum ki ERVA sadece benim şeref meselem değil, namus meselem değil. Her birimizin şeref meselesi haline geldi. Burayı desteklemeyi ve takibi hiçbir zaman bırakmayacağız" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, "Azimle ERVA Spor Okulları’nın sayısı artmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni bir mahallede yeni bir okulla karşılaşıyoruz. Gençliğimiz için, şehrimiz için, ülkemizin geleceği evlatlarımız için yapılması gereken ne var ise bunları yapabilmenin kaygısı bütün bir ekipte var. Bundan dolayı başta valimizin şahsına ve emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. İnşallah bir yeni ERVA açılışında daha bir arada olmak üzere diyorum" İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edilmesi ve kurdele kesilmesinden sonra DSİ ERVA Spor Okulu hizmete açıldı.