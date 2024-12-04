Adıyaman Belediye Meclisi, 2024 yılının son meclis toplantısını yoğun bir gündemle tamamladı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Aralık ayı olağan meclis toplantısında 2’si ek gündem olmak üzere 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, halk kart ile ilgili çalışmaların nihayete erdirilmesi ve anlaşmaların imzalanması için Başkan Tutdere’ye yetki verilmesi, amatör spor kulüplerine destek sağlanmasına dair önemli kararlar alındı.

Başkan Abdurrahman Tutdere, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımlara da değindi.

Başkan Tutdere, “Kim yardıma muhtaçsa karar alacağız, bizde o ailelerimize belediye olarak kart vereceğiz. Belediyemiz açık, net, şeffaf olacak. Bu konuda Adıyaman’da geçmişte bazen listeler güncellenmiyordu. Bazı insanlarımızın ekonomisi düzelmiş ancak belediye olarak yardım verilmeye devam edilmiş. Komisyonlar aynı şekilde görevlerini yapacak, diğer kurumlardan bilgi ve belge alacak, vatandaşın taşınmazı konusunda ayrıntılı bir şekilde çalışacak, bu listelerin güncellenmesi lazım. Bu şekilde vatandaşlarımıza en doğru sosyal yardımı belediye olarak vermiş olacağız” dedi.

Toplantıda, Mara ve Musalla Mahallelerinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında 12 ev, Başkan Tutdere’nin girişimleri neticesinde Adıyaman Belediyesine kazandırıldığı belirtildi.

Adıyaman Belediyesi olarak ilgili kurumlarla yapmış oldukları görüşmeleri hatırlatan Abdurrahman Tutdere, “Daha önce bizden önceki yönetim özellikle kentsel dönüşümde kalan Mara mahallesi ve o bölgedeki taşınmazların kamulaştırılması konusunda kamulaştırma işlemlerini TOKİ ile birlikte yürütmüş, bazı taşınmazların bedelini belediyemizin kasasından ödemiş. Birtakım arsalarımızın üzerine evler yapılmış, bizde yapmış olduğumuz görüşmelerde, “Belediyemizin bu parasını ödeyin” dedik. İlgili kurumun nakdi ödeme imkanı olmayınca karşılığında ev verelim dediler. Bizde bu alacağımızı hem tahsil etmek hem de oradaki mağduriyeti bitirmek adına bir teklifte bulunduk. Arkadaşlarımızda çalışarak bu teklifi güncel hale getirdiler, yapılan konutlarında fiyatlarını bakanlık belirledi. Bu fiyatları kıyasladık, 12 adet konutu bakanlıktan belediyemize alacağız.

Toplantıda geçen aydan bu yana yapılan çalışmaları anlatan Başkan Tutdere, 5 Kasım’da Çin’e yaptığı ziyaret sonrasında dün Adıyaman’a gelen Çin heyetiyle birlikte raysız tramvay teknolojisinin (ART) şehre kazandırılmasına dair önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ART araçlarla ilgili saha incelemesinin de yapıldığını belirten Başkan Tutdere, “Adıyaman’ın en büyük sorunlarından biri olan ulaşımı rahatlatmak için çığır açan bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çin ve Japonya’ya yaptığımız çalışma ziyaretlerinde, şehrimizi ve yaşadığımız deprem sonrası zorlukları anlattık. Çin CRRC firmasıyla yeni nesil, çevre dostu elektrikli toplu taşıma araçları üzerine protokol imzaladık. Adıyaman için tasarlanan bu araçlar, üç vagonlu, elektrikli ve şerit takip sistemiyle çalışan, pilotsuz hareket edebilen modern ulaşım çözümleri sunuyor. Atatürk Bulvarı gibi mevcut güzergâhlarda fiziki değişiklik yapmadan, yalnızca durak ve istasyon ekleyerek bu araçları kullanmak mümkün olacak. Çinli yetkililer ve Metro İstanbul’un desteğiyle bu projeyi hayata geçirerek şehrimizin trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.