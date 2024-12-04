Erzurum Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER), Erzurum’da tartışma konusu olan yeni stad yapımı ile alakalı tüm tarafların elini taşın altına koyması ve destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Erzurum genelinde çeşitli kamuoyu araştırmalarıyla şehrin sosyal, kültürel, ekonomik sorunlarının çözümüne dair yaptığı çalışmalarla dikkat çeken ŞEHİRDER Yönetim Kurulu’nun gündem maddelerinden bir tanesi Erzurumspor oldu. Bu çerçevede incelenen birçok TOKİ Stadyum Projesi üzerinden değerlendirme yaparak sonuç raporu hazırlayan ŞEHİRDER, benzer şehir ve projelere göre eksikliği hissedilen kamuoyu gündemi olduğunu ve konuyla ilgilenen siyasilere yeterince destek verilmediği konusunda bir fikir ortaya koydu.

"Herkesin destek vermesi gerekiyor"

ŞEHİRDER Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Aksu, hazırladıkları sonuç raporuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum yaptığı paylaşımda Ankara’ya TOKİ aracılığıyla yeni bir stadyumun yapılacağını duyurdu. Ayrıca herkesin bildiği gibi eski bir sporcu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin yaklaşık 45 ilde seyirci kapasitesi yüksek, modern ve birbirinden özgün mimariye sahip stadyumlar yapıldı. Ancak bir spor şehri olan, yaklaşık olarak 50 yıldır profesyonel liglerde mücadele etmiş ve şu an TFF 1 Lig’de tüm zorluklara rağmen onurlu mücadelesini sürdüren Erzurumspor’umuzun stadyumu halâ yok. Var olan ve Erzurumspor’un maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu’nun hali ortada. Ancak şehirde ciddi bir kamuoyu oluşmadı halâ ne yazık ki. Hal böyleyken Erzurum da bulunan sivil toplum örgütlerinin ve topyekûn herkesin şehirle alâkalı işlerde seferber olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Herkes şunu bilmelidir ki, bu sorun bütün enerjisini ortaya koyan ve elinde dosyalarla bu konuda sürekli emek veren EBB Başkanı Mehmet Sekmen ve Ahmet Dal’ın şahsi meselesi değildir. Ya da konuyu sürekli gündemde tutmaya çalışan gazetecilerin de şahsî meselesi değildir. Bu yüzden stadyum konusunda takımı en alt liglerden alıp en üst liglere taşımış olan, yüksek irtifa kamp merkezleriyle üstüne düşeni yapan yöneticilerimize kamuoyu desteği vermek zorundayız. Sivil toplum olarak vereceğimiz tam destek ve gündem çalışmaları şehirdeki sivil toplumun varlığını da hissettirecektir.” şeklinde konuştu.

“Erzurum’un turizmine ve tanıtımına da ciddi katkı sağlar”

Şehirde iyi bir stadyumun olmasının milli maçların Erzurum’da yapılması anlamına geleceğini vurgulayan ŞEHİRDER Başkanı Aksu “Kupa final maçlarının Erzurum’da oynanması birçok güzel gelişmeyi beraberinde getirir. Erzurum yüksek irtifa kamp merkezine sahip. Yüksek irtifa kamp merkezinin yanında şehrimizin modern stadyuma sahip olması ülkemizdeki ve Avrupa’daki marka takımların Erzurum’da kamp yapması demektir. Stadyuma sadece sportif katma değer olarak bakmıyoruz. Erzurum’a yapılacak modern stadyum Erzurum’un turizmine ve tanıtımına da ciddi katkı sağlayacaktır. Türk cumhuriyetlerinden, Avrupa’dan ve ülkemizden birçok futbol takımını kamp için Erzurum’u tercih edeceklerdir. Şehrin moral değerleri yükselecektir. “EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum” organizasyonuna yaklaşırken Türkiye’mizin Kafkaslara ve ön Asya’ya açılan kapısı Erzurum’da Türk Devletler Teşkilatı Futbol Turnuvası yapılabilirdi. Ancak bu fırsatı şimdilik kaçırmış gibi görünüyoruz. Bu anlamda yeni fırsatları kaçırmamak adına sivil toplumuyla, medyasıyla beraber konuyu her bir sivil oluşumun gündemine alarak kamuoyu oluşturması gerektiğine inanmaktayız" ifadeleriyle bütün sivil toplum örgütlerini ve stadyum konusunun birçok alana olumlu katkı sağlayacağını düşünen herkesi konuyla alakalı sosyal medya paylaşımı, program, gündem çalışması ve çalıştaylarla destek olması çağrısında bulundu.