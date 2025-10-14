Adana’nın Kozan ilçesinde, sarp kayalara inşa edilmiş mimarisiyle Sümela’yı andıran Sin Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor.

İlçeye bağlı Velicanlı Mahallesi’nden geçen Seyhan Nehri’nin ana kollarından Göksu Irmağı’nın doğu tarafında yer alan Sin Manastırı, görüntüsü ile Sümela Manastırı’na benzerliği ile dikkat çekiyor. Dağ yamacına oyulmuş 5 katlı şekilde görülen Sin Manastırı dron ile görüntülendi. Zaman zaman bölgeye gelen bazı şahıslar tarafından zarar verilen manastırın, koruma altına alınarak turizme kazandırılması isteniyor. 2018 yılında bölgede yapılan incelemede yapının üzerinde herhangi bir kitabe bulunmadığı, işçilik özelliklerine göre 10. ve 11. yüzyıllar arasında inşa edilmiş olabileceğini ortaya çıkan manastırla ilgili Velicanlı Mahallesi Muhtarı Hatice Akkaya, ilgililerden destek istedi.

"Karadeniz’in Sümela’sından eksiği yok"

Sin Manastırı’nın turizme kazandırılmasını isteyen muhtar Hatice Akkaya, manastırın yöre sakinleri arasında ’Sin Ağzı’ olarak bilindiğini söyledi. Akkaya "Yolu çok tehlikeli olduğu için bakanlığın tarafından buraya el atılmasını istiyoruz. Kozan Belediye Başkanımız da burası için elimizden tutarsa, Karadeniz’in Sümela Manastırı gibi ziyaretçi ağırlayacağına inanıyoruz. Karadeniz’in Sümela’sından eksiği yok, bakımsız ilgisiz buralar. Altında baraj var. Burası restore edilirse çok güzel bir yer çıkacak. Karadeniz’e nasıl her yıl milyonlar gidiyorsa buraya da gelecektir" dedi.

Mahalle sakini Ali Yıldırım ise "Burası Sin Ağzı, Sin Manastırı olarak yeni tanınıyor. Burası çok güzel. Ben 50 yıldır burada yaşıyorum. Gelen giden oluyor ama zarar veriyorlar. Sin Manastırı’nı sökmeye, tahrip etmeye çalışıyorlar. Bir yol ihtiyacı var, buranın turizme kazandırılarak korunmasını istiyoruz" diye konuştu.