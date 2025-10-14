Bayburt Müftülüğü tarafından gençlerin manevi gelişimine katkı sağlamak amacıyla ’Gençlik Buluşmaları’ programları düzenleniyor.

Bayburt Diyanet Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Yaylalı öğrencilerle bir araya geldi. Yaylalı, gençlik döneminin önemine değinerek, bu dönemin hem kişisel hem de toplumsal açıdan verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Program kapsamında, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce lise öğrencilerine yönelik program düzenlendi. Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan programda, Kur’an Kursu Öğreticisi Fatma Zehra Müjde, öğrencilerle tanışarak, gençliğin değerleri üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Gençlik buluşmalarının, yıl boyunca farklı okullarda ve gençlik merkezlerinde devam edeceği öğrenildi.