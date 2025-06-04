Bursa Adliyesi duruşma salonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Adanalı Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın eşi düğün albümünde yer alan fotoğrafları minik kızıyla birlikte çektirdi.

Bursa Adliyesi duruşma salonunda uğradığı silahlı saldırı neticesinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Adanalı Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın acı haberi geçtiğimiz yıl Adana’ya düşmüştü. Şehidin ailesi gözyaşlarına boğulurken eşi Asiye Yaşar’da törene eşinin üniformasını giyerek katılıp bebeği Nare Lina’yı kucağında tutarak tabuta sarılmıştı. Eşinin şehit düştüğü dönemde 18 aylık evli olan Asiye Yaşar, dün evliliklerinin 2. yıl dönümünde eşiyle çektirdiği düğün fotoğraflarının aynısını bu kez minik kızıyla birlikte çektirdi.

Bu anları da sosyal medyasından paylaşan şehit eşi, yıldönümlerinde şu sözleri kaydetti:

"İnsanın en çok güldüğü mutlu olduğu fotoğraflara içinin acıyarak bakması ne kadar ağır acı sevdiğim. Daha beraber 1 defa kutlayamamıştık canımın içi. Bu yıl kızımızla beraber kutlayacaktık nasıl da güzel hayaller kurup planlar yapmıştık."