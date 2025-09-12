Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kentin bir çok noktasındaki seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda meyve ve sebzelerin ziyan olmasına neden oldu. Görüntüleri görenlerde ürünlerin ziyan edilmesine tepki gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kentin bir çok noktasında seyyar satıcıların kaldırım ve yol işgalini önlemek için çalışma başlattı. Özellikle Seyhan ilçesinde yapılan operasyonlarda meyve ve sebze satan seyyar satıcıların tezgahlarına el konuldu. Zabıta ekipleri tezgahlara el koyarken meyve ve sebzeleri dökerek ziyan olmasına neden oldu. Ekipler seyyar satıcıların el arabalarına kamyonete koyarken ürünlerin bir kısmı da yollara döküldü.

Görüntüleri gören vatandaşlar, ürünlerin ziyan edilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.