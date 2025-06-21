Adana Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi arasında, kız çocukları ve kadınlara yönelik Human Papilloma Virüs (HPV) Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile ilgili protokol imzalandı.ADANA (İGFA) - Halk sağlığını ilgilendiren çok önemli bir iş birliği protokolüne imza attıklarını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şunları söyledi: “Bu önleyici aşı devletin ödediği bir aşı değil. Kızlarımız, kadınlarımız bu aşıyı 15 yaşına kadar yaptırırlarsa iki doz, daha sonraya kalırsa üç doz gerekli oluyor. 3 dozun bedeli 12 bin lira. Belediyemizden destek alan vatandaşlarımızın aile mensuplarına ve durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza bu hizmeti vereceğiz. Gücü olmayan vatandaşlarımızı tespit etmek için bakanlıklarımızdaki verilerden de yararlanıyoruz.”

AŞIDAN 5 BİN KİŞİ YARARLANACAK

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yıldıztaş’a iş birliği için teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, aşıdan ilk etapta 2 bin kişinin yararlanacağını, ilerleyen süreçte sayının 5 bine çıkacağını duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi ile yapılan söz konusu iş birliği protokolünün örnek teşkil edeceğini ve diğer belediyelere de önereceğini bildirdi.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sağlık hizmetleri sunduğunu kaydederek, bilim kurumlarıyla iş birliğinin kendi dönemlerinde arttığına vurgu yaptı