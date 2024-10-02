Adana’da bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek olan TEKNOFEST’in açılışına saatler kala vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kapılarda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in 10.’su bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimı’nda bugün saat 12’de açılacak. Açılışa saatler kala vatandaşlar erken saatte havalimanı girişine gelerek yoğunluk oluşturdu. Bir an önce TEKNOFEST alanına girmek için binlerce vatandaş sırasıyla içeri alınıyor. TEKNOFEST nedeniyle havalimanı yakınlarında da trafik yoğunluğu oluştu.