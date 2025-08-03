Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Filipinler, Fransa ve Almanya’da düzenlenen bilim olimpiyatlarına katılan genç yarışmacıların 12 madalya ve 1 mansiyon ödülü kazandığını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yurtdışında düzenlenen bilim olimpiyatlarında dereceye giren yarışmacılarla ilgili paylaşım yaptı. Kacır, 36’ncı Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda 4 madalya, 55’inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda 4 madalya ve 1 mansiyon ödülü, 5’inci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda ise 4 madalya olmak üzere toplamda 12 madalya ve 1 mansiyon ödülünün genç yarışmacılar tarafından kazanıldığını duyurdu.

"Gençlerimizin kararlılığı ve azmi bizim en büyük gücümüz"

Bakan Kacır, "Öğrencilerimiz bilim olimpiyatlarında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Filipinler’de düzenlenen, 78 ülkeden 296 öğrencinin yarıştığı 36’ncı Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda 2 altın, 2 gümüş madalya, Fransa’da düzenlenen, 94 ülkeden 415 öğrencinin yarıştığı 55’inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda 4 bronz madalya 1 mansiyon ödülü, Almanya’da düzenlenen, 60 ülkeden 227 öğrencinin yarıştığı 5’inci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda 3 gümüş, 1 bronz madalya kazanan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimizin kararlılığı ve azmi bizim en büyük gücümüz. Onların her daim yanındayız" dedi.

36’ncı Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’ndan altın madalyayı yarışmacılar Yusuf Arda Vardar ile Mehmet Nadir Berberoğlu aldı. Gümüş madalyaları ise Çağan Gürel ile Hilye Rana Eser aldı.

55’inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda ise Şenol Tarhan, Alp Terliksiz, Oytun Er ve Muhammed Doğan Önal’a bronz madalya layık görüldü. İclal Asya Aksoy ise mansiyon ödülünü kazandı. 5’inci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’ndan gümüş madalya ile dönenler Azra Gönül Gürsoy, Aslıhan Buğa ve Nehir Karatopcu oldu. Elif Başak Keleş ise bronz madalyaya layık görüldü.