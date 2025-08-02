Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Temmuz ayında mal ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Yıllık ihracatımız ise 269,4 milyar dolara yükseldi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk sanayisinin katma değerli üretimini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, temmuz ayı ihracatında tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu. Bakan Kacır, "Temmuz ayında mal ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Yıllık ihracatımız ise 269,4 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenindeki kararlı yürüyüşünün devam ettiğini vurgulayan Kacır, bu doğrultuda elde edilen başarıların ülke ekonomisine güçlü katkılar sağladığına dikkati çekti.