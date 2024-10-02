Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sultanhisar ilçesinin spor ve gençlik alanındaki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla inşa ettiği spor salonunun yapımını tamamlayarak hizmete açtı.

Yaklaşık 100 kişilik kapasiteye sahip olan spor salonu, gençlere ve sporseverlere kapılarını aralayarak bölge için önemli bir kazanım sağladı. Sultanhisar’da gençleri bir araya getirecek olan spor salonu, gençlerin çeşitli spor dallarında faaliyet göstermelerine imkan tanıyacak. Nitelikli eğitmenler tarafından düzenlenecek çeşitli spor aktiviteleri ve eğitimlerle gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gençlerimizin spor yapma imkânlarını artırmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tesis, gençlerimizin spor yapma alışkanlıklarını ve yeteneklerini keşfetmelerine; sosyal etkileşimlerini artırmalarına imkan tanıyacaktır. Amacımız, her gencin sporla tanışmasını sağlamak ve onların hayatlarında kalıcı bir yer edinmektir” ifadeleri kullanıldı.