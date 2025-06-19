Aydın’ın İncirliova ilçesinde bulunan 40 yıllık Acarlar Pazaryeri Camii, zemininde yaşanan aşırı nem ve yıpranmasından dolayı yıkımı yapıldı. Acarlar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, tarafından yapımı devam eden caminin önümüzdeki yıl Ramazan ayına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Acarlar Mahallesinde bulunan 40 yıllık Acarlar Pazaryeri Camii, zemininde görülen aşırı nem ve yıpranmasından dolayı yetkili kurumlardan alınan izin sonrası yıkımı yapıldı. Acarlar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yıkılan caminin yerine yenisi yapılmaya başlandı. Minaresi ve caminin bir bölümünün ortaya çıktığı Acarlar Pazaryeri Camii, hayırsever vatandaşların bağışları ile yapılıyor. Caminin 550 erkek ve 300 kadın kapasiteli alana sahip şekilde inşa ediliyor. Caminin yapımında belli bir mesafe kat edilirken Acarlar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin hedefi camiyi önümüzdeki Ramazan ayına yetiştirmek. Acarlar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği yetkilileri, caminin en kısa sürede yapılması için hayırseverlerin desteğini beklediklerini ifade etti.