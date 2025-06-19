Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın fotoğrafı, Eskişehir’de bir aracın arkasında görenleri duygulandırdı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kırsal kesimde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümü, tüm Türkiye’yi yasa boğuştu. Narin öldürülmesi ile ilgili aileden çok sayıda kişi yargılanıp tutuklanmıştı. Aradan geçen zamana rağmen Eskişehir’de bulunan duyarlı bir vatandaş aracının arkasına Narin’in fotoğraflarını yapıştırdığı görüldü. Yaşanan olayı unutturmak istemeyen sürücü Eskişehir’de gezdiği yerlerde vatandaşların dikkatini çekiyor. Diyarbakır’dan yaklaşık bin 200 kilometre uzaklıkta olan Eskişehir’de bu fotoğraf gören vatandaşlar ise duygusal anlar yaşıyor.