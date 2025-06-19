DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım’ın Eskişehir’de yaşayan emekli öğretmen amcaoğlu Fikret Marım hayatını kaybetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım’ın uzun yıllar okul müdürlüğü yaptığı Eskişehir Devlet Demiryolları Meslek Lisesi’nden emekli olduktan sonra Eskişehir’e yerleşen amcaoğlu Fikret Marım hayatını kaybetti. Fikret Marım’ın cenazesi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım ve aile yakınlarının katıldığı törenle, Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden ağabeyinin ardından duygusal bir veda mesajı paylaşan Başkan Vekili Marım, "Eskişehir Devlet Demiryolları Meslek Lisesi’nde uzun yıllar okul müdürlüğü yapmış, aynı kurumdan emekli olmuş, duruşuyla, kişiliğiyle, sevgisiyle, saygısıyla her zaman örnek aldığım, abiliğiyle gönlümde ayrı bir yeri olan kıymetli abim Fikret Marım’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Mekanı cennet olsun, sevenlerine ve geride kalanlara sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.