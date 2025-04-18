Manisa’da gerçekleştirilen okullar arası zeka oyunları finalinde Abluka yarışmasında güçlü rakiplerini geçerek Manisa İl Birincisi olan Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mustafa Özkan Manisa’yı, Kars’ta yapılacak Türkiye Finallerinde temsil edecek.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu öğrencisi Mustafa Özkan Manisa düzenlenen Zeka Oyunları İl Finallerinde 10 yarışmadan biri olan Abluka Oyununda İl birincisi olarak şehri Türkiye Finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Manisa’yı Kars’ta temsil edecek olan öğrenci Mustafa Özkan’ı başarısından dolayı kutlayarak, "İlçemiz 4 Eylül İlkokulu öğrencisi Mustafa Özkan Manisa’da düzenlen zeka oyunları turnuvasında Abluka Oyununda il birincisi olmuştur. Kars ilinde düzenlenecek Türkiye finalinde ilimizi temsil edecektir. Öğrencimizi ve öğrencimizi yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ederim." dedi.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürü Selçuk Erol ise şunları söyledi: "Manisa ilinde yapılan zeka oyunları finallerinde abluka oyununda öğrencimiz 17 ilçe birincisi ile yarışarak il birincisi oldu. 2O Mayıs’ta Kars ilinde yapılacak olan Türkiye birinciliği için ilimizi temsil edecek dördüncü sınıf öğrencimiz Mustafa Özkan’ı kutlarım. Ayrıca öğretmeni Dilek Yıldırım Çiftçi’ye de teşekkür ederim."