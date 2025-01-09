ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki İran destekli Husilere ait yeraltı silah depolarına hassas saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Son saldırıların, “CENTCOM’un İran destekli Husilerin ABD’nin bölgesel ortakları ve bölgedeki askeri ve ticari gemileri tehdit etme girişimlerini engelleme çabalarının bir parçası olduğu” ifade edildi.

ABD ordusu, bir kez daha Yemen’deki İran destekli Husileri hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun Husilere ait 2 yeraltı Gelişmiş Konvansiyonel Silah (ACW) deposunu hedef alan birden çok hassas saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Husilerin hedef alınan silah depolarını Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki askeri ve ticari ABD gemilerine saldırı düzenlemek için kullandığı kaydedilen açıklamada, operasyon sırasında ABD ordusunun herhangi bir zayiat vermediği vurgulandı. Son saldırıların, “CENTCOM’un İran destekli Husilerin ABD’nin bölgesel ortakları ve bölgedeki askeri ve ticari gemileri tehdit etme girişimlerini engelleme çabalarının bir parçası olduğu” ifade edildi.