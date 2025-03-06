Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bu yıl başlattığı ‘mısır silajı’ desteği devam ediyor. Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan ve Gölbaşı Karaoğlan’da bulunan BAKAP’ta ürettiği mısır silajlarını hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan BAKAP’ta ürettiği mısır silajlarını hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya devam ediyor. Sağlanılan kırsal desteklerle öncelikle Başkentli genç girişimciler hayvan yetiştiriciliğine teşvik ediliyor bir yandan da ekonomilerine katkı sağlanıyor. Hayvan üreticilerine yönelik başlatılan ve yüzde yüz hibeyle 24 ilçede dağıtılmaya başlanan mısır silajı desteği Şereflikoçhisar, Evren, Haymana, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinden sonra Kahramankazan, Elmadağ ve Polatlı’da da üreticiden yoğun ilgi gördü.

Kahramankazan ve Elmadağ destek sayesinde silaj eksiğini kapatıyor

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kahramankazan’da hayvan yetiştiriciliği yapan 14 kişiye 29,5 ton, Elmadağ’da ise 38 kişiye 87,5 ton mısır silajı desteği sağlandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, mısır silajı desteğinin üreticiler tarafından büyük ilgiyle karşılandığının altını çizerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kahramankazan Belediyesi ortaklığıyla çiftçilerimize mısırlık silajı dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıtımı yapılan mısır silajı öncelikle 42 yaş altındaki genç çiftçilerimize yönelik yapılıyor. Amacımız genç çiftçilerimizi tarım ve hayvancılık noktasında üretime teşvik etmek" ifadelerini kullandı.

Kahramankazan ve Elmadağ’da mısır silajı desteğinden yararlanan hayvan yetiştiricileri memnuniyetlerini dile getiren Samet Kocabaş, "Hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamamız konusunda büyük bir destek sağlıyor. Maliyetleri ve girdileri düşürüyor, desteklerin devamını bekliyoruz. Girdiler çok yüksek baş edemiyoruz. Besi ve süt verimi konusunda çok iyi oluyor. Silaj kaba yeme göre enerjisi daha yüksek, süt verimi daha yüksek o nedenle silaj yedirmeye daha önem veriyor. Hayvanlarımız bu kış günü aç kalmıyor. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.