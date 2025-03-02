Bolu’nun doğa harikalarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Abant, özellikle hafta sonları tatilcilerin uğrak noktası olurken, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Normalde doğa yürüyüşleri, piknik ve fotoğrafçılık için tercih edilen bölgede bu günlerde sessizlik hakim.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte göl çevresindeki karlar erimeye başlasa da göl yüzeyinde kalan buz tabakası, yiyecek bulmakta zorlanan ördekleri olumsuz etkiliyor. Duyarlı vatandaşlar, aç kalan ördekleri elleriyle besleyerek onlara yardımcı oluyor.