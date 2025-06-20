A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) İstanbul’da düzenlenen 2. haftasının 3. maçında yarın Güney Kore ile oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 2. haftasındaki 3. maçında yarın saat 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Güney Kore ile mücadele edecek. Milliler, Milletler Ligi’nde oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrıldı ve namağlup olarak yoluna devam ediyor. Güney Kore ise 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Ay-yıldızlılar pazar günü İstanbul etabının son müsabakasında Brezilya ile karşılaşacak.