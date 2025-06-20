Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yılın ilk 5 ayında ayında kurulan şirket sayısının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,6 azaldığını açıkladı.

TOBB 2025 yılı ilk 5 ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025’in ilk 5 ayında, 2024’ün ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 26,7 oranında azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,1 oranında arttı.

2025’ün ilk 5 ayında, 2024’ün ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı ise yüzde 12, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,1 oranında arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında da yüzde 9,5 azalış oldu.

Açıklamada mayıs ayı kurulan ve kapanan şirket sayısına da yer verildi. Bu çerçevede kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,0 azalış oldu. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 32,5 oranında azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 12,3 oranında arttı.

Mayıs 2025’te, kapanan şirket sayısı ise 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,3 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 8,7 azaldı.

Mayıs ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,5 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı verilerine bakıldığında ise Mayıs ayında Nisan ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 48,1 oranında artış gösterdi. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı ise yüzde 13,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 32,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,7 oranında arttı.

Mayıs 2025’te kurulan toplam 8 bin 956 şirket ve kooperatifin yüzde 87,8’i limited şirket, yüzde 10,1’i anonim şirket, yüzde 2,1’i ise kooperatif şirketi olarak kayıtlara geçti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,3’ü İstanbul, yüzde 11’i Ankara, yüzde ise 6,3’ü İzmir’de kurulurken, Mayıs ayında Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 37,7 oranında arttı

TOBB’un açıkladığı istatistiklere göre 2025 yılında toplam 45 bin 749 şirket ve kooperatif kurulurken, bu dönemde kurulan toplam 40 bin 66 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 57’sini, 4 bin 825 anonim şirket ise yüzde 43’ünü oluşturmakta. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre yüzde 37,7 oranında arttı.

Mayıs ayında en çok ticaret ve inşaat sektörlerinde şirket kuruldu

Mayıs ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 973’ü ticaret, bin 322’si inşaat ve bin 67’si imalat sektöründe kuruldu. Mayıs 2025’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 710’u inşaat, 341’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 89’u imalat faaliyetleri sektöründe olduğu kaydedildi.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; bin 62’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 426’sı imalat, 295’i inşaat faaliyetler sektöründeyken, bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 433’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 174’ü inşaat, 91’i imalat faaliyetleri sektöründe olduğu belirtildi.