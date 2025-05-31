Rize’de yaşayan ve 52 yıl boyunca sigara kullanan 61 yaşındaki vatandaş sigarayı bırakma kararı verdi ve Rize Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği’nden de yardım alarak sigarayı bırakmayı başardı.

Rize’nin İyidere ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki İlyas Şinaforoğlu, henüz 9 yaşındayken sigaraya başlayarak 52 yıl boyunca düzenli olarak sigara kullandı. Uzak yol şoförü de olan Şinaforoğlu bu yıl bağımlılığını fark ederek bu durumdan rahatsız oldu ve Şubat ayında sigarayı bırakmaya karar verdi. Rize İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuruda bulunarak danışmanlık hizmeti almaya başlayan Şinaforoğlu sigarayı bıraktı ve şimdi sağlıklı yaşamın keyfini sürüyor. Sigarayı bıraktıktan sonra ‘Bunu ben bıraktıysam herkes bırakır’ diyerek bağımlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Şinaforoğlu, sigarayı bırakmaktaki en büyük destekçinin kişinin kendi iradesi olduğunu da hatırlatıyor.

"Bizi esir almış bu sigara"

9 yaşından 61 yaşına kadar düzenli olarak sigara içtiğini, bırakınca rahat bir nefes aldığını vurgulayan Şinoforoğlu "Sigaranın kötü bir şey olduğunu, insana iyi olmadığını geç anladık. 9 yaşından beri sigara içiyorum ben. Son yıllarda sigaraya bir katkı koyuyorlar. Ben anlıyorum bizi esir aldı bu sigara. Aç karnına içmeye başladık, bunu bırakılmayacak bir şey değil bu ben bunu bıraktıysam herkes bırakabilir. Bunun hiçbir şeye faydası yok. İçilecek bir şey değil. Paramızı verdik, bizi öldürmeye çalışıyorlar. Gelin burada sağlık müdürlüğünde desteğinizi alın. Rahat nefes almaya başladım. Çocuklarımı perişan etmişim. Yıllarca evimde benden başka sigara içen yok ama yıllardır çocuklarım duman altında kalmış. Sigarayı bıraktıktan sonra bu kadar koktuğunu fark ettim, çocuklarımdan helallik istedim. Ben bunu yatak odamda içtim, oturma odasında içtim, her balkonumda sigara bıraktım. 15 yaşında kızım var öksürüğümü görüp üzülüyordu bana ’Öleceksin baba’ diyerek korkuyordu" şeklinde konuştu.

"Aynı isteği aynı arzuyu gösteren herkese kapımızın açık olduğunu ifade ediyoruz"

Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral ise Şinaforoğlu’nun isteği ve iradesini gösteren herkese kapılarının açık olduğunu dile getirerek "İlyas Bey 52 yıldır aralıksız sigara içmiş, 9 yaşında sigara içmeye başlamış. Sigarayla olan ilişkisine son vermek istemiş ve İl Sağlık Müdürlüğümüzde bulunan Sigara Bırakma Polikliniğimiz var ve kendisi buraya başvurmuş. Polikliniğimizde görevli olan doktor arkadaşımız Elif Hanım bu mücadeleye destek olmuş ve İlyas Bey şu an 3. ayında sigarayı bırakmış. Bir daha içmeyeceğini dile getiriyor. Bu süreçte aslında sigara bırakma polikliniklerinin ne kadar etkili olduğunu, ilaç olarak uygulanan aslında destek sağlayan uygulamalarında sürece ne kadar katkı sağladığının da bir örneği. 52 sene aralıksız günde 2 paket sigara içtiği zaman bile bir insanın iradesini ortaya koyup sigarayı bırakabiliyor. Dolayısıyla biz halkımızdan da aynı isteği aynı arzuyu gösteren herkese kapımızın açık olduğunu ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.