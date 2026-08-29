Mersin'in Gülnar ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri', bilim, kültür ve sanat dünyasını bir araya getirdi. 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında sempozyum, çalıştay ve çeşitli kültür-sanat faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle geleneksel olarak düzenlenen '9. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri' başladı. 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve dekan yardımcısı Dr. Meryem Gürbüz tarafından 'Kadın ve Toplum' konulu sempozyum düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Gülnar Pazar Alanı'nda 'Üretici Kadın' temalı çalıştay gerçekleştirilecek. Bilim, kültür ve toplumsal yaşamı bir araya getiren etkinliklerin, Gülnar'ın sosyal ve kültürel hayatına katkı sunması hedefleniyor.

Açılış programında konuşan Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Orçun, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve Gülnarlılar adına etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan ise ilçenin köklü tarihi ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek, Gülnar'da yapılan her şeyin arkasında ayrı bir hikaye bulunduğunu söyledi. Gelecek yıl daha güçlü ve kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Aslan, ilçenin geleneksel yaşamı ile bilime verdiği önemin bir arada yaşatıldığını ifade etti.

'Gülnar'ı dünyaya tanıtıyoruz'

Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, etkinliklerin 2016 yılından bu yana bilim, kültür ve sanat faaliyetleriyle büyüyerek önemli bir marka haline geldiğini belirtti. İlk yıllarda yaklaşık 38 ülkeden katılım sağlandığını kaydeden Ross, pandemi dönemindeki durgunluğun ardından organizasyonun yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Etkinliklerin temelinde bilimin yer aldığını ve farklı ülkelerden bilim insanlarının Gülnar'a davet edildiğini dile getiren Ross, bu sayede ilçenin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlandığını ifade etti. Gülnar Hatun'un hikayesini dünyaya taşımak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Ross, etkinliklerin zaman içerisinde uluslararası bir boyuta ulaştığını kaydetti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere organizasyona destek veren kurumlara teşekkür eden Ross, etkinliklerin öğrenciler ve gençler açısından da önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Bilim insanları ve sanatçılarla bir araya gelen öğrencilerin yeni bilgiler edinme ve farklı kültürleri tanıma imkânı bulduğunu ifade eden Ross, etkinliklerin geleceğe köprü oluşturduğunu söyledi.

Emekli öğretmen Saadet Bilir de Gülnar'daki kültür buluşmalarının geçmişinin 2002 yılına dayandığını belirterek, o dönemde başlayan geleneksel buluşmaların bugün uluslararası bir etkinliğe dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerden etkinliklere yoğun ilgi

Etkinliklere Kocaeli Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü öğrencileri de katıldı. Öğrencilerden Nisa Patu, Mersin'in turizm potansiyelini araştırırken Gülnar Bilim ve Kültür Etkinliklerini keşfettiklerini belirterek, özellikle kadınların etkinliklerde ön planda olmasının dikkatini çektiğini söyledi.

Kübra Ercan ise Gülnar halkının kendilerine gösterdiği ilgi ve samimiyetten memnun kaldıklarını ifade ederek, farklı şehirlerden gelen öğrenciler ile ilçe halkı arasında oluşan kültürel etkileşimin kendileri açısından önemli bir deneyim olduğunu kaydetti. Ercan, Gülnar'ın tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra etkinliklerde işlenen konuların kendilerinde büyük merak uyandırdığını belirtti.