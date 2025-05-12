Merkezefendi Belediyesi tarafından 8. kez düzenlenen Girişimci Kadınlara Destek Günleri, Denizlililerin yoğun ilgisiyle sona erdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Stantlarıyla Girişimci Kadınlara Destek Günleri’ne renk katan kadın girişimcilerimize, etkinliklerimize katılan hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmak amacıyla başlattığı ve sonrasında geleneksel hale gelen Girişimci Kadınlara Destek Günleri, sekizinci kez gerçekleşti. Denizlililerin sahiplendiği ve yoğun katılım gösterdiği üç günlük Girişimci Kadınlara Destek Günleri’nin ilk gününde koro şefliğini Kadriye Kaymak’ın yaptığı Anadolu Sanat ve Müzik Derneği ‘Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri’ gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde ise Kadın Platformu Dk Ritim Topluluğu’nun darbuka ile performans sergiledi. Daha sonra Diyetisyen Hatice Nur Ege ‘Köyden Şehre Doğal Reçeteler’ söyleşisi ve Beyhan Budak’ın ‘Birlikte İyi Hissetmek’ söyleşisi gerçekleştirildi. Günün son etkinliğinde ise Güvenç Yıldırım, düzenlenen konser ile Denizlililere eğlenceli ve keyifli bir akşam yaşattı. Festivalin sonuncu gününde Yüz Yogası Eğitmeni ve Aile Danışmanı Nalan Ertürk, katılımcılara eğitici bilgiler vererek uygulamalı olarak gösterdi. Birbirinden keyifli programların düzenlendiği Girişimci Kadınlara Destek Günleri’nde anneler gününe özel ‘Annemle Karaoke’ etkinliği de düzenlendi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Girişimci Kadınlara Destek Günleri’nde kadın girişimcilerin satışa sunduğu stantlar üç gün boyunca saat 22.00’ye kadar açık kaldı.

"Stantlarıyla festivale renk katan kadınlarımıza teşekkür ediyorum"

Denizlililerin gösterdiği ilgiden ve katılımdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Öncüsü olmaktan büyük gurur duyduğumuz ve 8’ncisini düzenlediğimiz, üç gün süren Merkezefendi Belediyesi Girişimci Kadınlara Destek Günleri’miz sona erdi. Stantlarıyla festivale renk katan kadın girişimcilerimize, etkinliklerimize katılım gösteren değerli misafirlerimize ve festivalimizi coşkuyla sahiplenen hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın emeğini her zaman desteklemeye, onlarla birlikte daha nice güzel etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.