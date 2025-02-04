Düzce Belediye Meclisi, Şubat ayı birinci birleşimini Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

27 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan "Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisi’nde Kuruluyor" Projesinin uygulanması ve şirket satın alınması için Başkan Dr. Faruk Özlü’ye yetki verilmesi talepleri görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Bunun yanı sıra, 8 adet taksi durağının kurulması için Ticari Taksi Çalışma Hakkı işinin 10 yıl süreyle ihale edilmesi için encümene yetki verilmesi talebi de Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Ayrıca, Düzce Belediyesi’nin yetki alanındaki mahallelerde ve mücavir köylerde yeni açılan, ismi değiştirilen ya da iptal edilen cadde, sokak ve bulvarlara numara verilmesi için yetki verilmesi konusu da aynı komisyonda değerlendirilecek.

İtfaiye hizmetleri ile ilgili olarak, baca temizleme hizmetlerine dair ücret tarifelerinde değişiklik yapılması da yine Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen bir diğer konu oldu.

Bir diğer ücret tarifesi değişikliği de pazaryerindeki dükkan ve tezgahların kira bedeline ilişkin oldu. Düzce Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası’nın talebi üzerine, ayın 4 günü Hamidiye Pazaryeri’nde kurulan Salı Pazarının dükkan ve tezgah kira ücretlerinde indirim yapılması talebi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Toplantıda ayrıca, Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi için karar alınması talebi de gündeme geldi ve Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Meclisin diğer gündem maddeleri ise imar düzenlemelerine yönelik oldu. Beyciler Mahallesi 559 ada 1 numaralı parselin, Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne 25 yıllığına devredilmesi talebi İmar Komisyonu’na havale edildi. Ayrıca, parsel satışı, trampa, yapılaşma şartları, tahsis değişikliği, imar plan değişikliği ve itirazlar ile ilgili talepler de aynı komisyonda değerlendirilecek.