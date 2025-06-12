Nilgül Alpay Toparlı, yaşam öyküsüyle ilham verirken, kelimelere döktüğü duygularını "Trenci’nin Kızı" ve "Kalbime Yolculuk" isimli iki kitapta okurlarıyla buluşturdu.

Hayatını çocuklarını büyütmeye ve ailesine adamış olan Nilgül Alpay Toparlı, 60’lı yaşlarından sonra yıllardır içinde taşıdığı okuma aşkının peşinden gitti. 60 yaşından sonra üniversite eğitimi alıp Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim serüveniyle birlikte yıllardır defterlerinde biriktirdiği duygu, gözlem ve düşüncelerini iki ayrı kitapta bir araya getirdi. 1962 yılında İstanbul’da doğan Toparlı, çocukluğunu babasının görevi nedeniyle Sivas’ta geçirdi. 1980 yılında, babasını Kayseri-Sivas demiryolu hattında yaşanan elim bir tren kazasında kaybeden Nilgül Alpay Toparlı, 45 yıl sonra babasına ithaf ettiği serbest vezinle yazılmış 300 civarında şiirden oluşan ’Trencinin kızı’ adlı kitabını yayımladı. Kitabın ön sözünde "Satırlarımda yaşanmışlıklarımı, cümlelerimde duygularımın yansıttığı kelimelerimle harflerimin tango danslarının aynadaki yansımasını kendinizde göreceksiniz" diyen Toparlı, şiirlerinde hem geçmişle hem de iç dünyasıyla hesaplaşmalarını duygusal bir dille okurlarına sundu. Toparlı ikinci kitabı Kalbime Yolculuk ile yakın zamanda kaybettiği annesine ithaf edilmiş. 200’ü aşkın deneme, günlük ve hatırattan oluşan bu kitapta yazar, yaşam deneyimlerini, topluma dair gözlemlerini ve aile hayatına dair düşüncelerini samimi bir dille paylaştı İthaf yazısında annesine şöyle sesleniyor: "İlk öğretmenimdin sen canım annem. Mükemmeliyetçiliği, öğrenme isteğini, doğruluğu ve dürüstlüğü, çalışkanlığı senden öğrendim." Evli, iki çocuk ve dört torun sahibi olan Nilgül Alpay Toparlı, bir dönem vekil anaokulu öğretmenliği yaptı; farklı şehirlerde yaşamanın getirdiği kültürel zenginliklerle kendini geliştirmek adına kurslara katıldı. Kısa süreli memuriyet tecrübeleri olsa da esas tutkusu her zaman okumak ve yazmak oldu.