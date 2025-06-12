Türkiye’de sadece Artvin, Muğla ve Aydın’da Osmanlı döneminden günümüze kadar devam eden Yörük kültürünün bir parçası olan ‘Boğa Güreşi’ geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Mayıs-Aralık aylarında hafta sonlarında düzenlenen boğa güreşlerine binlerce vatandaş 35-40 derece sıcağa rağmen izlemek için arenayı dolduruyor.

Muğla’da başlayan boğa güreşlerinde bu hafta sonu Menteşe Yeşilyurt (Pisi) Mahallesinde gerçekleştirilecek olan 22. geleneksel boğa güreşi için hazırlıklar tamamlanıyor. Yeşilyurt Maşat mevkiindeki Mehmet Bozkır stadyumunda gerçekleştirilecek olan Yeşilyurt 22. Geleneksel boğa güreşlerine Ege Bölgesinin ünlü boğaları arenaya çıkacak.

Her yıl sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde boğa güreşlerinin geliri mahallenin ihtiyaçları için harcanırken, bu yıl Yeşilyurt boğa güreşlerinin geliri Yeşilyurt Mahallesindeki okulun ihtilaçlarına aktarılacak. Boğa güreşlerinden elde edilen gelirin tamamı eğitim için harcanacak.