Sivas’ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Deprem Bilimci Serkan İçelli, Tecer segmentinde 7 üzeri büyüklüğünde bir deprem beklenmediğini belirterek, fayın çevresindeki kılcal kırıkların ise 6.2 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini ve kötü senaryoya her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde çok fazla hissedilmedi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremleri ile aynı gün yaşanan ikinci büyük depremi yarım saat öncesinden tahmin etmesiyle dikkat çeken Deprem Bilimci, Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Ulaş’ta gerçekleşen depremlerin, 6 Şubat depreminden sonra yüklenmiş olan küçük stresli transfer sonucunda, yeni atımlar yaptığını belirterek, "Gerçekleşen deprem, o alanda büyük bir deprem olacağının işareti değil. Tamamen yerel bir stres boşalması diyebiliriz. Fakat fayın çevresinde bulunan kırıklar, 6.2 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir" dedi.

"Tecer segmenti üzerinde bir hareketlilik yok"

Bölgede gerçekleşen depremlerin yerel bir stres boşalması olduğunu söyleyen Serkan İçelli, "Ulaş yöresinde gerçekleşen depremler yeni değil. 6 Şubat depreminden sonra yüklenmiş olan küçük stresli transfer sonucunda, yeni atımlar yapıyor. Son olarak 3.9 büyüklüğünde deprem üretti. Bu deprem, Deliler fayınının Tecer segmenti üzerinde değil, ona yaklaşık paralel uzanan ortalama 20 kilometre uzunluğundaki kısa bir kırık fay üzerinde oluyor. Bu depremler, 4 büyüklüğünde gerçekleşen dördüncü deprem niteliğinde. Gerçekleşen deprem, o alanda büyük bir deprem olacağının işareti değil. Tamamen yerel bir stres boşalması diyebiliriz. 20 kilometre kuzeyinde olan Deliler fayının Tecer segmentinde, yaklaşık Ovacık’tan başlayıp Kayseri’ye devam ederek Kıbrıs’a uzanan bir zondan bahsediyoruz. Bu zonun çalışması şartında geometrik uzunluğuna bakarsak, 8 büyüklüğünü bulabilecek bir deprem üretmesi mümkündür. İnsanların korku ve paniğe kapılmasına gerek yok. Çünkü Tecer segmentinin üzerinde depremlerin gerçekleşmesi gerekiyor. O alanda bir kalp krizi olduğunu herhangi bir şekilde tespit etmediğimiz için ‘deprem olmaz’ diyebiliriz. Bu depremler 7 büyüklüğü üzerinde olan depremlerin habercisi değil" dedi.

"Yorgun ve yaşlı bir fay"

Şu anda büyük bir deprem olmadığını fakat fayların deprem ürettiği takdirde Sivas ve çevresinde yıkımların olabileceğini belirten İçelli, "Bu fay eski, yaşlı ve yorgun bir faydır. Bu fay, 300- 500 yılda çalışacak fay olmadığı için 7’nin üzerinde deprem üretme potansiyeli yaklaşık 3 bin ile 5 bin yıl arasındadır. Bu depremlerin oluştuğu bölgede 6.2 büyüklüğüne ulaşabilecek depremler gerçekleşebilir. Bu durumlar gayet normaldir. Faylara ve oradaki jeomorfolojiye baktığımızda bunları üretmesi mümkündür. İnsanların şu an için panik yapmasına gerek yoktur. Biz yerin nabzını sürekli dinliyoruz. Tecer segmentinde bulunan, 7 üzerinde büyük bir deprem üretecek fayın üzerinde herhangi bir belirti yoktur. Ancak yanındaki kılcal kırıklar, 6.2 büyüklüğüne kadar deprem üretecektir. Kötü senaryoya her zaman hazır olmamız gerekiyor. Belki bugün bir deprem olmuyor ama bir gün 7’nin üzerinde bir büyüklükte deprem riski olabilir. Ürettiği takdirde Sivas ve Kayseri için büyük yıkımlar gerçekleşebilir. Çalışmalar yapılıyor ancak Sivas bölgesi yapı stoku bakımından oldukça yetersizdir. 30 kilometre çapa baktığımızda yaklaşık 6.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirse, an az 4 bine yakın bina yıkılırken 50 bine yakında can kaybı yaşanabilir" dedi.

İçelli 6 Şubat depremlerinden 2 hafta önce yaptığı değerlendirmede Maraş’ta her an 7 büyüklüğün üstünde deprem beklenildiğini açıklamıştı. Aynı gün aynı bölgede aynı büyüklükte 2. bir deprem daha beklediklerini açıkladıktan yaklaşık 1 saat sonra ikinci deprem yaşanmıştı.