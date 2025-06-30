Tuzla Devlet Hastanesi GETAT Merkezi’nde uygulanan ozon tedavisi, akupunktur, hacamat ve mezoterapi gibi tamamlayıcı tıp yöntemleri, özellikle kronik rahatsızlığı olan hastalardan yoğun ilgi görüyor. Hastalar modern tedavilerle birlikte uygulanan bu yöntemlerle sağlıklarına kavuşuyor.

Tuzla Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi’nde uygulanan ozon tedavisi, akupunktur, hacamat ve mezoterapi yöntemleri hastalar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle kronik rahatsızlıklara sahip hastaların başvurduğu merkezde, tedaviler destekleyici yöntemlerle sürdürülüyor. Hastanede en çok tercih edilen yöntemler arasında ozon tedavisi ve akupunktur yer alıyor. Ozon tedavisinde majör, minör ve torbalama yöntemleri uygulanırken, akupunktur ise genel vücut akupunkturu şeklinde 7 seanslık programlar halinde gerçekleştiriliyor.

"Kendimi daha dinç ve güçlü hissediyorum"

Merkezde ozon tedavisi gören 65 yaşındaki Tuncay Bayrak, tedaviden memnun kaldığını belirterek, "7 saat sırt ozon tedavisi alıyorum. Çok faydasını görüyorum. Kendimi daha dinç, daha güçlü hissediyorum. Eskiden merdiven bile çıkamıyordum, şimdi daha rahat çıkabiliyorum. Yorulmuyorum. Gerçekten iyi bir tedavi, herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim" dedi.

"İştahım azaldı, hiçbir şey yemek istemiyorum"

Akupunktur seansına katılan Hatice Önder isimli hasta ise, tedavi sonrası iştahının azaldığını ve daha iyi hissettiğini ifade etti. Önder, "İkinci seanstayım ama iştahım neredeyse tamamen kesildi. Şu an hiçbir şey yemek istemiyorum. Kendimi daha iyi, daha dinç hissediyorum. Hocamıza da teşekkür ederim" diye konuştu.

"Tamamlayıcı uygulamalarla iyileşme süreçlerini destekliyoruz"

Uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Tuzla Devlet Hastanesi Pratisyen Hekimi Dr. Fatih Erkan Çam, "Kliniğimizde akupunktur, ozon tedavisi, hacamat ve mezoterapi uygulamaları yapıyoruz. En sık tercih edilen uygulamalar akupunktur ve ozon tedavisi. Akupunkturu hemen hemen her hastalık için kullanabiliyoruz. Özellikle kilo verme ve ağrı tedavisi amacıyla başvuran hastalara uyguluyoruz. Hastalarımız genellikle mevcut hastalıkları nedeniyle birçok klinikte tedavi görmüş ama tam çözüm bulamamış kişilerden oluşuyor. Biz burada onların mevcut tıbbi tedavilerine destek olmak, iyileşme süreçlerini hızlandırmak için tamamlayıcı uygulamalar yapıyoruz" dedi.

Ozon tedavisini majör, minör ve torbalama yöntemleriyle uyguladıklarını belirten Çam, "Özellikle diyabetik ayak yaraları ve kronik yara tedavisinde torbalama yöntemi çok etkili. Birçok hastamızı ameliyata gitmeden iyileştirdik. Bunun dışında halsizlik, yorgunluk, bağışıklık güçlendirme ve diyabet kontrolü sağlamak isteyen hastalarımıza da ozon tedavisi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. Hacamat tedavisini genellikle detoks amacıyla uyguladıklarını aktaran Çam, "Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarda çok iyi sonuçlar alıyoruz" dedi. Mezoterapi uygulamalarını ise yalnızca ağrı tedavilerine yönelik yaptıklarını belirten Çam, eklem, kas ve migren tipi ağrılarda başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

"Anadolu Yakası’nın en kapsamlı GETAT merkezi"

Dr. Çam, seansların programlı şekilde ilerlediğini ve randevu sistemiyle çalıştıklarını belirterek, "Akupunktur tedavisini 7 seanslık programlarla, ozon tedavisini haftada 2 defa olmak üzere en az 10 seanslık paketlerle uyguluyoruz. Tamamlayıcı tedaviler, özellikle tıbbi tedavilerle tam iyileşme sağlayamamış hastalar için tercih ediliyor. Tuzla Devlet Hastanesi olarak Anadolu Yakası’nın en kapsamlı GETAT merkezi olduğumuzu söyleyebilirim" şeklinde konuştu. SGK kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda bazı işlemler için katkı payı alındığını ifade eden Dr. Çam, seansların ortalama 30 dakika sürdüğünü söyledi.