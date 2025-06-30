Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Denizli OSB Yönetim Kurulu’nun öncülüğünde çalışanlar arasındaki birlik, beraberlik ve motivasyonu artırmak amacıyla geleneksel hale getirdiği personel pikniğini bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Çamlık Orman Lojmanları Piknik Alanı’nda düzenlenen etkinliğe; personeller aileleri ile birlikte katılırken, gün boyu çeşitli eğlenceler, oyunlar, yarışmalarla dolu etkinlikte, pikniğin coşkusunu doyasıya hissettiler. Lezzetli ikramlar eşliğinde aileleri ile birlikte eğlence dolu bir gün geçirdiler. Etkinlikte en çok eğlenen yine çocuklar oldu. Çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun parkurları, yüz boyama etkinlikleri, palyaço, maskot gösterileri, animasyonlar ve yarışmalarla gün boyu eğlencenin tadını doyasıya çıkardı. Yarışmalar sonunda çocukların her birine birbirinden güzel hediyeler verildi. Kurum çalışanlarının eşleri ve çocuklarının da katılımıyla gerçekleşen çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirilirken, Denizli OSB çalışanları ve aileleri yüzlerinde büyük bir mutlulukla evlerine döndü.

"Kurum içi birlik ve beraberliği önemsiyoruz"

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu olarak düzenledikleri bölge pikniğe dair yaptığı açıklamada; "Çalışma arkadaşlarımız yıl içerisinde yoğun bir tempoyla ve büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizle birlikte, onların biraz olsun dinlenmesini, sevdikleriyle vakit geçirmesini ve kurum kültürümüzü daha da yakından hissetmelerini amaçlıyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Ailelerimiz, çocuklarımız da bu kurumun sessiz destekçileridir. Bugün burada onları da aramızda görmek bizler için ayrı bir sevinç kaynağı. Çünkü biz, sadece bir sanayi bölgesi değil, aynı zamanda büyük bir yaşam alanıyız. İnsana değer veren, emeği önceleyen bir anlayışla hareket ediyor; sosyal etkinlikleri de bu anlayışın doğal bir parçası olarak görüyoruz" dedi.