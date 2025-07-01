Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda minik güreşçileriyle kürsüye damga vurdu. 3 bin 600 sporcunun katıldığı şampiyonada Düzceli minikler 2 Türkiye ikinciliği, 2 beşincilik ve 1 yedincilik elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında yer alan Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Sivas’ta yapıldı. 10-14 yaş kategorisindeki 3 bin 600 minik sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcuları önemli başarılar elde etti.

Farklı yaş ve kilo kategorilerinde mindere çıkan Düzceli minik güreşçilerden bazıları kürsüye çıkarken, bazıları da Türkiye derecesiyle mücadelelerini taçlandırdı. 10 yaş grubu 62 kg’da Ümeyr Hamza Bolat Türkiye 2.’si, Gökhan Bartuğ Türkiye 5.’si, 12 yaş grubu 44 kg’da Melih Ensar Arslan Türkiye 7.’si, 13 yaş grubu 30 kg’da Muhammed Kuba Türkiye 2.’si, 88 kg’da Yiğit Alp Arslan Türkiye 5.’si oldu.

Şampiyonada başarılı performansları ile göz dolduran Ümeyr Hamza Bolat, Muhammed Kuba, Melih Ensar Arslan ve Furkan Mert Şirin Türkiye Güreş Federasyonu’ndan davet aldı. Minik güreşçiler, Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’ndeki Minikler Gelişim Kampı’na katıldı. Güreş Antrenörü İsmail Ünal da milli takım antrenörü olarak kampa eşlik etti.

Öte yandan Düzce Belediyesi Spor Akademisi güreşçileri Mert Halil İşler ve Ensar Demirbayraklı da Erzurum’da düzenlenen U17 Yaş Milli Takımı Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampı’nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Elde edilen başarılardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Cihan Ünal, minik sporcuların gelişimine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Ünal, milli takım düzeyinde temsil edilmenin gurur verici olduğunu da sözlerine ekledi.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Başkanı Turan Akdoğan ise yaptığı açıklamada, "Minik güreşçilerimizin elde ettiği bu dereceler, altyapıya verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Sporcularımızı ve emeği geçen tüm antrenörlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.