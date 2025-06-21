Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek köyünde 6 asırlık halı ve kilim dokumacılığı geleneği, kadın eliyle yeniden canlanıyor. Çocuk yaşta annesinden öğrendiği bu zanaatı ustalık belgesiyle taçlandıran Sümeyye Naçar, hem köyünde hem de çevre yerleşimlerde açtığı kurslarla kadınlara dokumacılığı öğretiyor.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi’nden aldığı usta öğretici sertifikasıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren Naçar, geçmişin izlerini taşıyan bu el emeği sanatın sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olduğunu vurguluyor. El dokuması halı ve kilimler, kadınların ellerinde yeniden hayat bulurken, bölgenin kültürel hafızası da canlı tutuluyor.

"Kadın istihdamı ve kültürel hafıza birlikte güçleniyor"

Sümeyye Naçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadim mirasın geleceğe taşınabilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Atölye kurulumu, malzeme desteği ve tanıtım gibi alanlarda ilgili kurumlarımızdan destek bekliyoruz. Bu sayede hem kadınların istihdamı artacak hem de bölgenin kültürel zenginliği daha çok insana ulaşacak."

Sarıdibek’te yürütülen bu örnek proje, kadın emeğinin hem ekonomik hem de kültürel alanda nasıl dönüştürücü bir rol üstlenebileceğini gözler önüne seriyor. Tezgâhlarda dokunan her ilmik, geçmişle geleceği birbirine bağlamaya devam ediyor.