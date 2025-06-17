Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi’nde asırlardır sürdürülen düğün güreşleri geleneği bu yıl da coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Emine Çıra Erken ve Samet Erken çiftinin düğünüyle birleşen etkinlikler, hem düğün hem de ata sporunu yaşatan anlamlı bir şölen havasında geçti.

Sarıdibek Mahallesi’nde düzenlenen düğün ve güreş programı, üç gün süren geleneksel ritüellerle gerçekleştirildi. Düğünün ilk günü kadınların kendi aralarında eğlendiği kına gecesiyle başlarken, ikinci gün yemek ikramları ve eğlencelerle devam etti. Üçüncü gün ise hem güreş müsabakaları hem de takı töreni yapıldı.

Üç gün süren düğün etkinliklerinde kına gecesi, yöresel yemek ikramları ve davul-zurnalı eğlencelerin ardından güreş müsabakaları düzenlendi. Güreşler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an- Kerim tilavetiyle başladı. Cazgır manileri eşliğinde yapılan müsabakalarda Burhan Sezer’i yenen Mertcan Damatoğlu başpehlivan oldu.

Mahalle Muhtarı Sadık Bastun, 6 asırlık geleneğin yaşatıldığını belirterek, Sarıdibek’e modern bir güreş alanı yapılması çağrısında bulundu. Güreş ağası Halil İbrahim Çiçek ise bu kültürel mirası yaşatmak için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kadınların "belleme" adı verilen geleneksel kıyafetleriyle katıldığı etkinliğe dernek başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.