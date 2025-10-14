Karabük Belediyesi tarafından 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi’nde yapımı devam eden sosyal tesis projesi tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor.

Toplam 13 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen sosyal tesis projesinde; 10 bin metrekare yeşil alan, 1.500 metrekare çocuk oyun ve spor alanı, dinlenme bölümleri ve yürüyüş yolları yer alacak. Ayrıca 470 metrekare kapalı alan ve 150 metrekare açık terastan oluşan, toplam 620 metrekarelik tesis binası inşa ediliyor. 250 kişi kapasiteli tesisin restoran ve çok amaçlı etkinlik alanı olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "5000 Evler’de mahalle sakinlerimizin nefes alacağı, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, ailelerimizin keyifle vakit geçireceği modern bir sosyal alan oluşturuyoruz. Bu proje, Karabük’ün sosyal yaşamına değer katacak önemli bir adım. Şehrimizin her köşesinde yaşam kalitesini artıracak yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor" dedi.

Tamamlandığında Karabük’ün en modern sosyal tesislerinden biri olması beklenen proje, geniş yeşil alanları, yürüyüş yolları ve çok amaçlı etkinlik salonuyla 5000 Evler’in yeni buluşma noktası olacak.

Karabük Belediyesi yetkilileri, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde sürdüğünü ve tesisin kısa sürede hizmete açılmasının hedeflendiğini bildirdi.