Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması (World University Rankings 2026) listesine göre Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ); genel sıralamada Türkiye’den değerlendirilen 109 üniversite arasında 28. sırada yer alırken, "Teaching (Eğitim ve Öğretim)" kategorisinde dünyada 465. sıraya yükselerek ilk 500 üniversite arasına girmeyi başardı.

NEÜ, THE tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre; bu yıl dünya genelinde değerlendirilen 2 binin üzerindeki üniversite arasında bin 271. sırada yer aldı. Genel sıralamada Türkiye’den değerlendirilen 109 üniversite arasında 28. sırada bulunan NEÜ, "Teaching (Eğitim ve Öğretim)" kategorisinde dünyada 465. sıraya yükselerek ilk 500 üniversite arasında konumlanmayı başardı. THE sıralamasında "Teaching" kategorisinde ilk 500’e giren Necmettin Erbakan Üniversitesi, öğrenci-öğretim üyesi oranı, doktora öğrenci sayısı, öğretim niteliği, öğrenme ortamı ve eğitim kalitesi göstergelerinde kaydettiği ilerlemeyle dikkat çekti. Bu sonuçla NEÜ, Türkiye’nin genç üniversiteleri arasında hızla yükselen yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların uluslararası atıf etkisinde (citations impact) gözlenen artış, üniversitenin araştırma kalitesi kategorisinde önemli bir yükseliş elde etmesini sağladı. NEÜ; araştırma kalitesi, araştırma ortamı ve araştırma etkisi başlıklarında dünya ortalamasının üzerine çıkarak küresel ölçekte tanınırlığını güçlendirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, uluslararası görünürlük alanında da (international outlook) son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası iş birlikleri, yabancı öğrenci çeşitliliği ve ortak araştırma projeleriyle puanlarını artırdı. NEÜ ayrıca sürdürülebilirlik, çevre farkındalığı ve toplumsal katkı alanlarında yürüttüğü projelerle THE endeksinin "sosyal etki" göstergelerine de olumlu yansıyan bir performans sergiledi.

"Eğitimde Dünyanın ilk 500’ü arasındayız"

THE WUR 2026 sonuçlarını değerlendiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak, kısa sürede elde ettiğimiz başarılar bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Eğitimde dünyada ilk 500 üniversite arasına girmek, öğretim kalitemizin ve akademik kadromuzun niteliğinin somut bir göstergesidir. Araştırma kalitesi, uluslararası iş birlikleri ve sürdürülebilirlik alanlarında da istikrarlı bir şekilde yükseliyoruz. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türk biliminin küresel görünürlüğünü artırmak ve ülkemizi yükseköğretimde öncü ülkeler arasına taşımaktır" ifadelerini kullandı.