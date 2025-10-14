Gölcük’te ilçe genelinde bulunan çöp konteynerler, ekipler tarafından düzenli olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Gölcük Belediyesi, halk sağlığını korumak ve çevre temizliğini en üst seviyede tutmak amacıyla temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde bulunan çöp konteynerleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından basınçlı su ile yıkanarak kötü koku ve bakteri oluşumuna karşı dezenfekte ediliyor. Cadde ve sokaklarda bulunan konteynerler, çöp boşaltımının ardından özel konteyner yıkama aracı ile detaylı şekilde temizleniyor. Konteyner temizliğini tamamlayan ekipler, konteynerlerin bulundukları alanlarını yıkayarak temiz kalmasına özen gösteriyor.