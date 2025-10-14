Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi’ne sıfır asfalt serilirken, 1443 ve 1444 sokaklarda yama çalışmaları tamamlandı.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında asfalt yenileme çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt serimi yapan ekipler, son olarak İstasyon Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Şehit Abdullah Horoz Caddesi’nde sıfır asfalt serimi yapılırken, 1443 ve 1444 sokaklarda ise yama çalışması tamamlandı. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlaması için çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirten fen işleri müdürlüğü yetkilileri, asfalt yenileme çalışmalarının belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde de devam edeceğini ifade etti.