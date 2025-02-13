Mersin’in doğasına, tarihine ve kültürüne katkı sağlamak, kent belleğini kayıt altına alan çalışmaları desteklemek, kentin potansiyelini ortaya çıkaran projeleri teşvik etmek, sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamını iyileştiren araştırmalara öncülük etmenin amaçlandığı 'Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü', bu yıl Fazıl Tütüner'e verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şinasi Develi Yürütme Kurulu tarafından, Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) ile Kültürhane’nin destekleriyle bu yıl 5.’si düzenlenen Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü törenine katıldı. Fazıl Tütüner’e ödülü, geçen yılki ödülün sahibi araştırmacı-yazar Semihi Vural tarafından takdim edildi.



"Mersin’in kültürel ve sanatsal yaşamına da önemli katkılar sunduk"

Mersin Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen törende konuşan Seçer, Mersin’in kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sunmanın, kente değer katan en önemli çalışmalardan biri olduğunu ifade etti. Kültür ve sanatın, politik söylemlerden bağımsız olarak kentin ruhunu şekillendirdiğini belirten Seçer, "Kültür ve sanat; kentteki ehliyet, yetki ve liyakat sahibi insanların bir araya gelerek katkı sunmasıyla, zaman harcamasıyla ve birikimlerini aktarmasıyla gelişecek bir konu. Kültür ve sanat yalnızca bir belediye başkanı ve onun bürokratları ile beraber geliştirilecek bir konu değildir" dedi. Seçer, sadece altyapı ve imar projeleriyle sınırlı kalmadıklarını, Mersin’in kültürel ve sanatsal yaşamına da önemli katkılar sunduklarını dile getirerek, "Mersin’in kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sunmanın Mersin’in ruhunu oluşturmak olduğunu biliyoruz" diye konuştu.



"Kent belleğini yaşatan sadece tarihi yapılar ve alanlar değildir"

Seçer, 6 yıl önce Mersin’i Mersinlilerle yönetmek amacıyla Mersine Değer Katanlar Kurulu’nu (MEDEKA), Tarsus’un tarihi birikimini göz önünde bulundurarak da Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nu (TADEKA) hayata geçirdiklerini ifade etti. Kent belleğini sadece tarihi yapılarla değil, yaşayan değerlerle ve onların hikayeleriyle yaşatmanın önemine değinen Seçer, "Kent belleğini yaşatan sadece tarihi yapılar ve alanlar değildir, yaşayan değerler ve onların hikayeleri de var. Kente değer katan; bir anlamda o kentte yaşayan, kente dair hatıraları olan insanlardı" dedi.



"Mersin’e değer katan bir Kent Müzesi yapmak istiyoruz"

Mersin’in marka değerini artırmak için bu tür organizasyonların ve birlikteliklerin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Seçer, Taş Bina’nın Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi amacıyla sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Seçer, "Mersin’e değer katan bir Kent Müzesi yapmak istiyoruz. Taş Bina söz verdiğimiz gibi şu anda Kent Müzesi oluyor. Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden insanların; ‘Mersin’deki Kent Müzesi görülmeye değer’ diyecekleri bir müze yapıyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı, Kırmızı Lacivert İşhanı ve Özel İdare İşhanı hakkında da bilgiler aktaran Seçer, yıkımları gerçekleştirilen Kırmızı Lacivert İşhanı ve Özel İdare İşhanı’nın yerine Kent Meydanı yapacaklarını kaydetti. Ödül alan Fazıl Tütüner’i tebrik eden Seçer, "Bu memleket de bu ülke de bizim. Çocuklarımıza güzel ve onurlu bir ülke bırakmak için, memleket ve millet aşkıyla yaşayıp çalışarak son nefesimizi vereceğiz" dedi.



"Şinasi Develi, Mersin için önemli bir isim"

Ödülün bu yılki sahibi Fazıl Tütüner de 35 yıllık çalışmalarının ödüle değer bulunmasından dolayı teşekkür etti. Şinasi Develi’nin Mersin için önemli bir isim olduğunu söyleyen Tütüner, onun adına düzenlenen ödül töreninin kent tarihine katkısına değinerek, "Şinasi Develi Kent Ödülü, şehrimizde yankı ve etkisi büyüyen bir sosyal olay olmaya başladı" dedi.

Ödül Kurulu Dönem Sözcüsü Demet Şaman Tarlakazan ise Şinasi Develi Kent Ödülü ile Mersin’in tarihi, kültürü, somut ve soyut değerlerini daha görünür kılmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ödülün aynı zamanda kolektif bir emeğin ürünü olduğuna işaret eden Tarlakazan, "Bugün burada yalnızca bir ödül vermiyoruz. Aynı zamanda kentin belleğini geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte atıyoruz. Bu ödül yalnızca kazananıyla değil adaylarıyla da kentin kültürel çeşitliliğini, derinliğini ve zenginliğini gözler önüne sermektedir" diye konuştu.



Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü hakkında

'Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü' ile Mersin’in doğasına, tarihine ve kültürüne katkı sağlamak, kent belleğini kayıt altına alan çalışmaları desteklemek, Mersin’in potansiyelini ortaya çıkaran projeleri teşvik etmek ve Mersin’in sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamını iyileştiren araştırmalara öncülük etmek amaçlanıyor. 2020’de Kültürhane’deki Şinasi Develi’yi Anma Toplantısı’nda ortaya atılan bir fikrin hayata geçirilmesiyle oluşturulan ödülün ilki, 27 Ocak 2021’de Turan Ali Çağlar’a ‘Mersin Tarsus Halk Kültürü’ adlı çalışmasıyla verilmiştir. İkinci ödül 2022 yılında araştırmacı yazar Aydın Sevim’e, üçüncü ödül 2023 yılında ressam Nazife Bilgin Hazar’a ve dördüncü ödül de 2024 yılında araştırmacı yazar Semihi Vural’a verilmiştir.