Samsun’un Atakum ilçesinde 5 mahalle sakinleri, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ’hayvan barınağı’ yapılması kararı üzerine traktörlerle toplanıp duruma tepki gösterdiler.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “Can dostlarımız için Atakum’a örnek bir yaşam kazandırıyoruz. İncesu Mahallemizde, yaşam alanına uzak bir konumda bulunan alanda; köpek ve kedi kulübeleri, anne-yavru bölümleri, karantina bölümleri, ameliyathane, eczane ve sahiplenme ünitesi gibi bölümler yer alacak” paylaşımında bulundu. Paylaşımı gören İncesu, Çakırlar, Yalı, Karakoluk ve Aksu Mahallelerinin muhtarları ve sakinleri barınağın yapılacağı alanda toplanarak karara karşı çıktılar. Traktörlerle toplanan mahalle sakinleri, yetkilileri bu karardan vazgeçmeye çağırdılar.

“Barınağın belirlendiği yer çok yanlış"

Hayvan barınağının insanların yaşadığı yerleşime çok yakın olduğunu iddia eden İncesu Mahallesi sakini Arslan Çevik, “Burası, 5 mahallenin ortasında olmasının yanı sıra insan yerleşkesine de çok yakın. Tarım arazileri bu bölgede, evlerimiz buraya 500 metre uzaklıkta ve hayvanlarımız burada otluyor. Söylenilen gibi insan yerleşimine uzak bir bölgede değiliz. Biz hayvanların korunmasına karşı değiliz. Ancak böyle bir tesisin insan yerleşkesinin ortasına yapılması bizim için büyük bir problem oluşturacak. Hemen yanımızda OMÜ’nün kız öğrenci yurdu var, 10 bin öğrenci burada kalıyor. Hemen yanımızda içme suyu tesisi var. Barınağın belirlendiği yer çok yanlış. Daha önce belediye yetkilileri, buranın yanlış yer olduğunu ve vazgeçtiklerini bize bildirdi. 4 ay sonra ise tekrardan buraya yapmaya karar verdiler” dedi.

“Doğalgaz getirmek için değil de hayvan barınağı yapmak için mücadele ediyorlar”

Öncelikli sorunlarının doğalgaz ve ulaşım olduğunu ifade eden mahalle sakini Nezahat Yıldız, “Mahallemizde hayvan barınağı istemiyoruz. Çoluk çocuğumuz ve hayvanlarımız var. Biz hayvan sevmeyen insan değiliz. Hepimizin hayvanı var. Sadece buraya barınak yapılmasına karşıyız. Neden doğalgaz gelmiyor? Neden onun için mücadele yok da hayvan barınağı yapmak için mücadele var? Oy isterken gelenlerin şimdi de gelmelerini istedik. Biz burada barınak istemiyoruz” diye konuştu.

“Barınağa değil, yerine karşıyız”

Barınak yapılmasına karşı olmadıklarını ancak insan ve evcil hayvanların yakınına yapılmasına karşı olduklarını ifade eden İlkay Akça ise “Hayvan barınağına karşı değiliz. Konumuna karşıyız. Hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Burada büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar otlatılıyor. Çocuklar ineklerinin peşine geliyor. Köpekler koyunlara saldırsa hayvan dostları bizim hayvanlarımızı hayvan olarak görmeyecek mi? Köpek barınağının burada yapılmasına karşıyız” şeklinde konuştu.

Belediyeden cevap: “Burayı 2025’e kadar bitirmezsek belediye müthiş bir ceza alır”

Söz konusu iddialar hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamada bulunan Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, “Söz konusu alana vatandaşlar itiraz ettiği için başka yerler aradık. Vatandaşların da isteği yerine gelsin diye yer aradık. Orman Müdürlüğü bize herhangi bir yer gösteremediği gibi bizim talep ettiğimiz arazileri de veremedi. Daha önceden verdikleri yeri kullanmamızı istediler. Projeyi söz konusu alanda yapacağız. Başkan şansımız kalmadı. 2025 senesine kadar bunları bitirmemiz lazım yoksa müthiş bir ceza alır Atakum Belediyesi. Orman, bize burayı 49 yıllığına verdi. Başka hiçbir amaçla kullanamayız. Sadece hayvan barınağı olarak kullanabiliriz. Buraya yapacağımız barınak da modern bir hayvan barınağı olacak. Vatandaşlar bilgi almak istiyorsa da kapımız her zaman kendilerine açıktır” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, söz konusu alanda bir barınak yaptırılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, bundan sonraki muhataplarının kaymakamlık ve valilik olacağını belirterek, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını dile getirdiler.