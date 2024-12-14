İstanbul Esenler Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Esenler Film Festivali’ başladı. Görkemli bir tören ile kapılarını açan festivalin açılış gecesinde Türk sinemasının iki usta ismi Müge Akyamaç ve Mazlum Kiper’e onur ödülleri verildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Ziraat Katılım’ın desteğiyle düzenlenen 5. Esenler Film Festivali, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen tören ile başladı.

Ulusal ve uluslararası pek çok yönetmeni, sanatçıyı ve sinema profesyonelini İstanbul’da buluşturacak olan festivalin açılış töreni öncesinde Müge Akyamaç onuruna Milyarder filminin ve yarışma bölümünde yer alan filmlerin gösterimleri yapıldı. Gösterimlerin ardından açılış törenine geçildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu “Bugün, Esenler’de festivalimizin beşincisini düzenliyoruz. Filmler, bizim hayatımızda, hepimizin hafızasında yer edinen önemli izler bırakır. Festivalimize ilk kadın teması ile başladık, göç, çocuk ve umut ile devam ettik; şimdi aile diyoruz. Biz bu festival süresi içerisinde anne, baba, çocuk, kardeş diyeceğiz. Annenin ve babanın ne kadar kıymetli, kardeşliğin ne kadar güzel bir şey, aile dayanışmasının da ne kadar güçlü olduğunu bütün nesillere aktarmaya çalışacağız. Beyazperdenin hakikati ile buluşmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

MÜGE AKYAMAÇ: MESLEK HAYATIMIN İLK ONUR ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından Türk sinemasının ustalarına onur ödülleri takdim edildi. Müge Akyamaç’a ödülünü festivalin jüri başkanı olan Fikret Kuşkan verdi. Kuşkan ‘Yeşilçam’ın son çocukları olarak, çok kıymetli eserler bırakan arkadaşım Müge’ye ödül vermekten gurur duyuyorum’ dedi. Meslek hayatının ilk onur ödülünü aldığını belirten Müge Akyamaç ise duygusal anlar yaşayarak onur duyduğunu belirtti.

MAZLUM KİPER: DÜNYADA 6 DİLDE SESLENDİRME YAPAN TEK OYUNCUYUM

Mazlum Kiper’e ödülünü Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu takdim etti. Dünyada 6 dilde seslendirme yapan tek oyuncu olduğunu söyleyen Kiper, bundan gurur duyduğunu vurguladı.

Oyuncu Onur Dilber’in sunuculuğunu üstlendiği gece, Uğur Önür konseri ile son buldu.

FESTİVAL 17 ARALIK’TA SONA ERECEK

Festivalin ikinci gününde, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde Ölümsüz Karanfiller, Döngü ve çocuk filmleri gösterilecek; Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde söyleşiler yapılacak; Atatürk Kültür Merkezi’nde ise Gülizar filmi sinemaseverler ile buluşacak, Meryem filminin İstanbul galası gerçekleştirilecek ve festivalin jüri başkanı olan Fikret Kuşkan bir ustalık sınıfı etkinliği düzenleyecek.Üç farklı mekanda 17 Aralık’a kadar sürecek olan festival, beş gün boyunca film gösterimlerinin yanı sıra, ustalık sınıflarına, söyleşilere ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.